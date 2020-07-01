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В Каменке гендиректор организации получил условный срок за коммерческий подкуп

12:53 | 01.07.2020 | Криминал

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Каменка, 1 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года назначено в городе Каменке Пензенской области директору коммерческой организации, который признан судом виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Каменке гендиректор организации получил условный срок за коммерческий подкуп. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2019 года к директору коммерческой организации, занимающейся ведением бухгалтерского учета и аудитом, обратился ранее незнакомый мужчина, с которым тот договорился за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей внести фиктивные записи в трудовую книжку, что тот якобы работал в обществе с ограниченной ответственностью юристом, и справки о доходах физического лица за 2018-й и прошедший период 2019 года», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после внесения заведомо ложных сведений в документы злоумышленник получил незаконное вознаграждение.

«Аналогичные противоправные действия руководитель организации совершил в феврале 2019 года по просьбе еще одного мужчины, оформив документы с внесением в них недостоверных сведений об осуществлении им трудовых обязанностей в должности водителя. От него он также получил вознаграждение в размере 15 тыс. рублей», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, оформленные директором фирмы фиктивные документы требовались для получения банковских кредитов.

Она уточнила, что приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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