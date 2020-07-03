Жителя Пензы будут судить за избиение незнакомца Криминал

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. 21-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 15 декабря 2019 года обвиняемый вместе с приятелем приехал в село Богословка, где они встретились со знакомыми девушками. По улице мимо проходили двое молодых людей, которые выразились нецензурно. Обвиняемый начал выяснять, кому адресованы данные слова. Завязалась потасовка. В результате злоумышленник нанес потерпевшему 1994 года рождения не менее 14 ударов руками и ногами по голове и телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что потерпевший был госпитализирован в одну из больниц Пензы с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнила собеседница агентства.