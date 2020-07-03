EN
16:47:22 Пятница, 3 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 193 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 889 человек выписаны, 44 пациента умерли

Жителя Пензы будут судить за избиение незнакомца

14:29 | 03.07.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. 21-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Жителя Пензы будут судить за избиение незнакомца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 15 декабря 2019 года обвиняемый вместе с приятелем приехал в село Богословка, где они встретились со знакомыми девушками. По улице мимо проходили двое молодых людей, которые выразились нецензурно. Обвиняемый начал выяснять, кому адресованы данные слова. Завязалась потасовка. В результате злоумышленник нанес потерпевшему 1994 года рождения не менее 14 ударов руками и ногами по голове и телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что потерпевший был госпитализирован в одну из больниц Пензы с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнила собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
Задержаны подозреваемые в краже нефти из магистрального нефтепровода в Пензенской области Неадекватного мужчину, бегавшего голым у кладбища в Пензе, доставили в медучреждение
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей В Пензенской области основной период сдачи ЕГЭ стартовал без сбоев и нарушений
В Пензенской области заготовлено более 257 тыс. тонн сена В Пензе на молодую женщину завели уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама