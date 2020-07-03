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Задержаны подозреваемые в краже нефти из магистрального нефтепровода в Пензенской области

15:55 | 03.07.2020 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Полицейские при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали в селе Богословка Пензенской области предполагаемых участников преступной группы, которая занималась хищением нефти из магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча-2» акционерного общества «Транснефть – Дружба». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Задержаны подозреваемые в краже нефти из магистрального нефтепровода в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кража осуществлялась через криминальную врезку в МН [магистральный нефтепровод] с отводом протяженностью порядка 4 км, проложенным к частной нефтебазе», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что на ее территории обнаружено 22 емкости объемом 50–70 кубометров, соединенные между собой трубопроводом, из которых десять были частично заполнены нефтью.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, масштабная операция по задержанию подозреваемых прошла в минувший четверг, 2 июля.

«Одновременно с задержанием начато проведение осмотров места незаконной врезки, подземных коммуникаций, нефтехранилища, автотранспорта, с помощью которого осуществлялась транспортировка нефти для дальнейшей реализации. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, проводились на территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность» и п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

«По данным следствия, в период с марта по июль 2020 года группа лиц вступила в преступный сговор, направленный на повреждение магистрального нефтепровода, принадлежащего АО «Транснефть – Дружба», с целью хищения нефти. Соучастники преступления осуществили несанкционированную врезку с прокладкой подземных коммуникаций бестраншейным методом протяженностью около 5 км от магистрали трубопровода до нефтехранилища в селе Богословка, повредив при этом магистральный нефтепровод. Для осуществления работ подельниками использовались специализированная техника и метод горизонтального бурения», — пояснила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя СУ СКР уточнила, что за указанный период было украдено не менее 477 тонн нефти на сумму более 8 млн. рублей.

По ее словам, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении троих задержанных — жителей Пензы 1991, 1982 и 1989 годов рождения, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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