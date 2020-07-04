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Предъявлено обвинение участникам драки на берегу Суры в Пензе, в ходе которой погиб мужчина

10:07 | 04.07.2020 | Криминал

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Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено двоим участникам произошедшей на берегу реки Суры в Пензе драки, в результате которой погиб мужчина 1987 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Предъявлено обвинение участникам драки на берегу Суры в Пензе, в ходе которой погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 19 июня двое приятелей 1995 и 1997 годов рождения употребляли спиртное в компании девушек на берегу реки Суры недалеко от улицы Лагерной в городе Пензе. Около 19.00 женщина из соседней компании, отдыхавшей рядом, начала делать замечание одному из обвиняемых по поводу того, что тот себя очень шумно ведет. Далее выяснять отношения с оппонентами начал сожитель женщины. Конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары руками по голове и телу», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина от полученной закрытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия.

«По решению суда обвиняемые заключены под стражу», — добавила Татьяна Махницкая, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.

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