Предъявлено обвинение участникам драки на берегу Суры в Пензе, в ходе которой погиб мужчина Криминал

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено двоим участникам произошедшей на берегу реки Суры в Пензе драки, в результате которой погиб мужчина 1987 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 19 июня двое приятелей 1995 и 1997 годов рождения употребляли спиртное в компании девушек на берегу реки Суры недалеко от улицы Лагерной в городе Пензе. Около 19.00 женщина из соседней компании, отдыхавшей рядом, начала делать замечание одному из обвиняемых по поводу того, что тот себя очень шумно ведет. Далее выяснять отношения с оппонентами начал сожитель женщины. Конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары руками по голове и телу», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина от полученной закрытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия.

«По решению суда обвиняемые заключены под стражу», — добавила Татьяна Махницкая, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.