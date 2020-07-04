Жительница Каменки перевела мошенникам более 740 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. 31-летняя жительница города Каменки Пензенской области перечислила мошенникам более 740 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сначала ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка.

«Она сказала, что от имени собеседницы поступила заявка о смене номера мобильного телефона, к которому привязаны ее банковские карты. [...] Звонившая добавила, что во избежание мошеннических действий необходимо сменить номер счета, к которому привязаны банковские карты», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что жительница Каменки, следуя инструкциям незнакомки, через терминал в банке перевела все деньги со своего счета на карты, затем сняла 244 тыс. рублей и перечислила эту сумму на четыре абонентских номера мобильной связи.

«Затем женщине позвонил еще один лжесотрудник банка, который сказал, что активация счета собеседницы невозможна, потому что кто-то посторонний от ее имени подал заявку на кредит. Звонивший убедил гражданку, что для отмены этой операции ей следует самой оформить максимальную заявку на кредит и перевести эти деньги, куда он скажет», — добавили в полиции.

В УМВД уточнили, что после этого женщина оформила кредит почти на полмиллиона рублей, сняла деньги и перевела их на счета пяти абонентских номеров мобильной связи.

«В итоге за несколько часов она перечислила мошенникам 742 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.