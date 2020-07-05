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Уроженец Таджикистана задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина

12:22 | 05.07.2020 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2020. PenzaNews. Уроженец Таджикистана 1996 года рождения задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уроженец Таджикистана задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли сверток с героином массой около 130 граммов. Задержанный пояснил, что забрал наркотик из тайника в Саратовской области и должен был расфасовать запрещенное вещество на более мелкие партии для последующей бесконтактной передачи неизвестным лицам», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что ранее злоумышленник уже приезжал в Пензу с аналогичной целью, после чего он оказался под наблюдением полицейских.

«В отношении уроженца Таджикистана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — уточнили в пресс-службе.

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