В Пензе пытавшийся купить водительские права подросток стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении 17-летнего подростка из Пензы, который пытался купить водительские права через интернет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, юноша нашел объявление об оказании содействия в получении права управления транспортными средствами без обучения.

«В ходе переписки с неизвестным через мобильное приложение WhatsApp он договорился о получении данной услуги за 40 тыс. рублей. Следуя условиям незнакомца, в течение пяти дней студент перевел указанную сумму на счет абонентского номера мобильной связи, после чего собеседник перестал выходить на связь», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.