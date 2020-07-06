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В Кузнецке изъята крупная партия немаркированной табачной продукции

12:10 | 06.07.2020 | Криминал

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Кузнецк, 6 июля 2020. PenzaNews. Полицейские изъяли 13,5 тыс. пачек сигарет иностранного производства без федеральных специальных марок из автомобиля «Fiat», остановленного в Кузнецке Пензенской области в ночное время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Кузнецке изъята крупная партия немаркированной табачной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость продукции, по результатам экспертного исследования, составляет более 2 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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