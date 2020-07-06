Заключен под стражу житель Пензы, обвиняемый в смерти матери Криминал

Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Пензы, которому предъявлено обвинение в причинении смерти матери 1939 года рождения в ходе ссоры, произошедшей в квартире дома на улице Ладожской.

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«По данным следствия, утром 24 июня обвиняемый 1971 года рождения в одном из баров распивал алкогольные напитки. После его возвращения домой между ним и матерью произошел конфликт. Женщина начала упрекать сына в том, что он постоянно употребляет спиртное и не работает. Разозлившись, тот нанес руками несколько ударов по телу и голове пенсионерки. После избиения злоумышленник вновь пошел в бар», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что впоследствии, осознав, что пенсионерка мертва, мужчина решил не обращаться в правоохранительные органы.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил родственнице и рассказал о смерти матери. 27 июня в квартиру обвиняемого пришли сотрудники полиции», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что смерть пожилой женщины наступила от тупой травмы груди со множественными переломами ребер.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала она.