EN
18:26:50 Четверг, 9 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 628 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 61 человек выписаны, 56 пациентов умерли

В Пензе подросток подозревается в краже с незаконным проникновением в жилище

09:07 | 09.07.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в Пензе в отношении юноши 2003 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе подросток подозревается в краже с незаконным проникновением в жилище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 25 июня подросток вместе с двоюродным братом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, пришел к дому ранее знакомой женщины. Обнаружив во второй части дома, в которой никто не проживает, ключ от квартиры потерпевшей, несовершеннолетние незаконно проникли внутрь. В квартире они нашли денежные средства в размере 30 тыс. рублей, после чего незамедлительно скрылись», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на украденные деньги были приобретены продукты питания, одежда и сотовый телефон.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление.

Новости партнеров
Читайте также
В Мокшанском районе водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода В Заречном полицейские раскрыли серию краж велосипедов
Пострадавший в ДТП на трассе под Кузнецком пешеход умер в больнице Более 3 тыс. выпускников пензенских школ будут сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня
В Рамзае выясняют обстоятельства смертельного ДТП В Пензе за сутки подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 23
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама