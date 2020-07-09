В Пензе подросток подозревается в краже с незаконным проникновением в жилище Криминал

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в Пензе в отношении юноши 2003 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 25 июня подросток вместе с двоюродным братом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, пришел к дому ранее знакомой женщины. Обнаружив во второй части дома, в которой никто не проживает, ключ от квартиры потерпевшей, несовершеннолетние незаконно проникли внутрь. В квартире они нашли денежные средства в размере 30 тыс. рублей, после чего незамедлительно скрылись», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на украденные деньги были приобретены продукты питания, одежда и сотовый телефон.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление.