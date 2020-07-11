В Пензе полицейские раскрыли кражу около 800 тыс. рублей с банковской карты Криминал

Пенза, 11 июля 2020. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу около 800 тыс. рублей, похищенных с банковской карты жителя Пензы в период с августа по октябрь 2019 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина длительное время не пользовался картой и не проверял баланс, а когда обратился в банк, чтобы снять наличные, обнаружил пропажу денег и выяснил, что на протяжении трех месяцев осуществлялись списания.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался знакомый мужчины, который признался в содеянном. Установлено, что подозреваемый вошел в доверие к приятелю и некоторое время проживал в его квартире. Он получил возможность взять банковскую карту потерпевшего и выяснил ее PIN-код, после чего, не говоря об этом знакомому, отправился к банкомату, где подключил к своему телефону услугу удаленного доступа к счету. Затем мужчина установил на свой телефон банковское приложение, через которое производил переводы», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник потратил половину украденных денег на возврат долгов, а оставшуюся часть — на покупку автомобиля, различной техники и одежды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.