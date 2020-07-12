Аферист, выдавший себя за главу нефтяной компании из Кувейта, обманул студента из Пензы Криминал

Пенза, 12 июля 2020. PenzaNews. 23-летний студент из Пензы лишился 322 тыс. рублей, попавшись на уловку интернет-мошенника, который выдал себя за гражданина Кувейта, возглавляющего компанию, связанную с нефтяным промыслом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, молодой человек познакомился со злоумышленником в приложении Skype, где тот попросил его об услуге.

«Мужчина сказал, что должен в скором времени приехать в Россию и ему нужно привезти с собой некоторые вещи, но поскольку это будет специальный рейс, он не сможет взять посылку с собой, а направит ее по почте на имя нового знакомого. По его словам, внутри посылки будут находиться золотые украшения, духи, футболки, джинсы, а также 25 тыс. долларов и подарок для адресата», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что пензенский студент продиктовал собеседнику свой почтовый адрес и стал ждать извещения.

«Несколько дней спустя гражданин Кувейта написал, что посылка находится в московском аэропорту Внуково и для того, чтобы ее получить, необходимо внести плату за доставку. В тот же день житель Пензы перевел 1,2 тыс. долларов по реквизитам, которые ему прислал собеседник», — сказали в УМВД.

В управлении отметили, что на следующий день злоумышленник попросил перечислить 2,1 тыс. долларов, а через месяц, когда якобы возникли проблемы на таможне, еще 1 тыс. долларов.

«Лишь когда виртуальный знакомый снова стал одолевать его просьбами повторить денежные переводы, студент понял, что его обманули, и обратился в полицию», — подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что деньги, перечисленные аферисту, планировалось направить на оплату учебы.

По факту мошенничества проводится проверка.