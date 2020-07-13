По факту кражи более 400 тыс. рублей с трех банковских карт жителя Пензы возбуждено дело Криминал

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 400 тыс. рублей с трех банковских карт 63-летнего жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который назвался сотрудником службы безопасности банка и сказал, что с карты собеседника кто-то посторонний пытается снять деньги. Для защиты средств злоумышленник попросил продиктовать реквизиты банковской карты и цифровые коды, которые поступят в SMS», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что после передачи незнакомцу данных сведений мужчина обнаружил списание со счетов трех банковских карт 412 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к хищению денежных средств», — сказали в пресс-службе.