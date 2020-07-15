В Пензе возбуждено дело по факту кражи с банковской карты более 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту кражи более 300 тыс. рублей с банковской карты 51-летней местной жительницы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что неизвестные пытаются снять с ее карты деньги.

«Для их защиты он предложил продиктовать реквизиты банковской карты, а также цифровые коды, которые поступят в SMS», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что, выполнив инструкции злоумышленника, женщина обнаружила списание 308 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.