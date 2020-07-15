Жительница Колышлея лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника Криминал

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. 32-летняя жительница рабочего поселка Колышлей Пензенской области лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, сказал, что предпринята попытка оформить кредит на имя собеседницы, и предложил для пресечения этих действий назвать цифровой код, который поступит в SMS.

«После того как она доверила незнакомцу секретную информацию, ей поступило сообщение об одобрении кредита на 200 тыс. рублей и зачислении этой суммы на счет карты. Вскоре с телефона, номер которого начинался на +7 (495), женщине позвонил неизвестный, которому гражданка подтвердила поступление средств», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что спустя непродолжительное время владелица карты обнаружила списание 199 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.