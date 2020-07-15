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Жительница Колышлея лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника

17:10 | 15.07.2020 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. 32-летняя жительница рабочего поселка Колышлей Пензенской области лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Жительница Колышлея лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, сказал, что предпринята попытка оформить кредит на имя собеседницы, и предложил для пресечения этих действий назвать цифровой код, который поступит в SMS.

«После того как она доверила незнакомцу секретную информацию, ей поступило сообщение об одобрении кредита на 200 тыс. рублей и зачислении этой суммы на счет карты. Вскоре с телефона, номер которого начинался на +7 (495), женщине позвонил неизвестный, которому гражданка подтвердила поступление средств», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что спустя непродолжительное время владелица карты обнаружила списание 199 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.

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