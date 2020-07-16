Адвокат и его знакомый задержаны в Пензе по подозрению в покушении на мошенничество Криминал

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники ФСБ задержали в Пензе адвоката и его знакомого по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в период с конца мая до середины июля 2020 года адвокат и его знакомый сообщили заведомо ложную информацию индивидуальному предпринимателю, ведущему коммерческую деятельность на территории региона и являющемуся ответчиком по двум делам в Арбитражном суде Пензенской области, о возможности повлиять на исход указанных дел посредством передачи работникам суда денежных средств в размере 6 млн. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что бизнесмен согласился, при этом первую часть денег злоумышленники должны были получить не позднее 14 июля, а оставшуюся — после вынесения соответствующих судебных решений.

«14 июля предприниматель передал своему знакомому 3 млн. рублей», — пояснили в управлении, добавив, что в тот же день мужчина отдал из них адвокату 2 млн. рублей.

«Незаконно полученными денежными средствами злоумышленники не смогли распорядиться, поскольку были задержаны», — отметили в СУ СКР.

В ведомстве подчеркнули, что оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.