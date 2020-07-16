EN
20:20:58 Четверг, 16 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли

В Пензе преподаватель вуза получила реальный срок за взятку

12:56 | 16.07.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы приговорил преподавателя вуза к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за получение взятки.

В Пензе преподаватель вуза получила реальный срок за взятку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, доцент кафедры, фамилия которой не называется, поскольку приговор пока не вступил в законную силу, в период с 19 октября по 24 ноября 2018 года получила от студентки 25 тыс. рублей за выставление ей и ее одногруппникам положительной оценки на зачете без присутствия на промежуточной аттестации и без фактической проверки знаний.

«Подсудимая свою вину в совершении преступления не признала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по мнению женщины, допрошенные в рамках уголовного дела свидетели ее оговорили, по какой причине, ей неизвестно.

«Ее вина была подтверждена совокупностью исследованных доказательств», — пояснил представитель суда.

Он уточнил, что преподаватель была взята под стражу в зале суда.

Новости партнеров
Читайте также
Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме «Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах
Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области
Сдать нормативы ГТО можно будет 17 июля на Олимпийской аллее Пензы «Единая Россия» не стала выдвигать кандидата по 147-му округу
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама