В Пензе преподаватель вуза получила реальный срок за взятку Криминал

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы приговорил преподавателя вуза к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за получение взятки.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, доцент кафедры, фамилия которой не называется, поскольку приговор пока не вступил в законную силу, в период с 19 октября по 24 ноября 2018 года получила от студентки 25 тыс. рублей за выставление ей и ее одногруппникам положительной оценки на зачете без присутствия на промежуточной аттестации и без фактической проверки знаний.

«Подсудимая свою вину в совершении преступления не признала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по мнению женщины, допрошенные в рамках уголовного дела свидетели ее оговорили, по какой причине, ей неизвестно.

«Ее вина была подтверждена совокупностью исследованных доказательств», — пояснил представитель суда.

Он уточнил, что преподаватель была взята под стражу в зале суда.