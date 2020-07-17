Житель Заречного задержан по подозрению в серии краж и грабеже Криминал

Заречный, 17 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину 1997 года рождения по подозрению в совершении серии краж и грабежа в Заречном Пензенской области.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что молодой человек в декабре 2019 года освободился из исправительной колонии. В июне 2020-го в магазине злоумышленник увидел наглядно знакомую пожилую женщину, проследовал за ней и выхватил из рук пенсионерки сумку, в которой находились продукты питания и деньги в сумме 1 тыс. 650 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что спустя несколько дней, увидев на улице знакомого в состоянии опьянения, подозреваемый похитил у него мобильный телефон и ключи от квартиры, воспользовавшись которыми, он затем проник в чужое жилище и забрал оттуда ценное имущество.

«В мае данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверной замок автомобиля «Niva», припаркованного в одном из дворов Заречного, и похитил находившиеся в салоне строительные инструменты — бензопилу, шуруповерт, а также компрессор», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что подозреваемый признался в содеянном, объяснив свои поступки стремлением раздобыть деньги на покупку спиртного.

«Похищенное изъяли у него дома. Злоумышленник собирался его продать, но не успел этого сделать. Сотрудники полиции вернули имущество законным владельцам», — пояснили в УМВД.