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Жительница Пензы перевела неизвестным более 650 тыс. рублей

17:47 | 17.07.2020 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. 46-летняя жительница Пензы перевела неизвестным более 650 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы.

Жительница Пензы перевела неизвестным более 650 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка.

«Она сказала, что со счета собеседницы кто-то посторонний пытается списать деньги, так как ее личный кабинет на сайте банка взломан. Звонившая пояснила, что для обеспечения сохранности средств необходимо пройти к ближайшему банкомату и перевести деньги на резервный счет», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленницы, жительница Пензы сняла со своей дебетовой и кредитной карт 653 тыс. рублей, после чего перевела эту сумму на счета восьми абонентских номеров мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в УМВД.

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