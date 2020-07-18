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В аэропорту Москвы задержаны подозреваемые в кражах товаров для детей из пензенских магазинов

11:17 | 18.07.2020 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в одном из московских аэропортов двоих жителей столицы по подозрению в серии краж товаров для детей из магазинов, расположенных на территории Пензенской области.

В аэропорту Москвы задержаны подозреваемые в кражах товаров для детей из пензенских магазинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, поиски злоумышленников были организованы после того, как неизвестные лица похитили из магазина на улице Центральной в Пензе детские сухие смеси на сумму более 10 тыс. рублей.

«Впоследствии еще четыре аналогичные кражи было зарегистрировано в других районах областного центра, а также в городе Кузнецке», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что пензенские полицейские установили причастность к совершению преступлений двоих москвичей и задержали их, когда те готовились к посадке на рейс в Магнитогорск.

«Для дальнейшего разбирательства предполагаемых злоумышленников доставили в Пензу», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по фактам краж возбуждены уголовные дела, подозреваемые дали признательные показания.

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