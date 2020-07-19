Жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. 48-летняя жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей при попытке заработать на криптовалюте.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина заинтересовалась такой возможностью в феврале, увидев рекламу в интернете, и оставила контактные данные на одном из сайтов.

«В июне ей позвонил неизвестный, который сказал, что готов стать ее брокером. Он пояснил, что для начала необходимо создать аккаунт, перечислить через электронный кошелек 150 тыс. рублей и установить на своем устройстве программу удаленного доступа. Гражданка так и сделала. Через некоторое время незнакомец попросил сделать три ставки на сайте, после которых деньги с аккаунта жительницы Пензы были списаны. Она перестала общаться с брокером, удалила и аккаунт, и программу, но в полицию обращаться не стала», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на следующий день она оставила заявку на участие в торгах на другом сайте, после чего с ней связалась незнакомка, также представившаяся брокером, которая дала ей аналогичные инструкции — создать аккаунт, перевести на него 100 тыс. рублей и установить программу удаленного доступа.

«Через некоторое время женщина обнаружила на сайте сообщение о том, что ее аккаунт получил выигрыш в 45 тыс. долларов. Гражданка захотела вывести эти деньги, однако брокер пояснила, что для этого необходимо сначала заплатить налог в размере 500 тыс. рублей. Жительница Пензы делать это отказалась и обратилась в полицию», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что по данному факту организована проверка.