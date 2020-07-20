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В Пензенской области наблюдается рост числа преступлений

14:50 | 20.07.2020 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. 6 тыс. 866 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-июне 2020 года, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период 2019-го. Такие данные опубликованы на сайте регионального управления МВД России.

В Пензенской области наблюдается рост числа преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, число случаев мошенничества увеличилось на 21,9% — с 785 в первом полугодии 2019 года до 957 в январе-июне 2020-го. При этом зарегистрировано 2 тыс. 60 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, рост к уровню прошлого года — 45,8%.

В сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками органов внутренних дел пресечено 642 преступления, что на 4,1% больше, чем за первую половину 2019 года.

Число преступлений, зарегистрированных в сфере семейно-бытовых отношений, уменьшилось на 19,4% до 356. Их стало меньше в Пензе, Кузнецке и 17 районах области. Вместе с тем в ряде муниципальных образований наблюдается рост количества таких преступлений, наиболее значительный — в Заречном, Наровчатском, Шемышейском, Земетчинском, Камешкирском и Нижнеломовском районах.

Согласно представленным сведениям, в целом наиболее высокий уровень преступности наблюдается в Пензе, Колышлейском, Лунинском, Никольском и Мокшанском районах, низкий — в Неверкинском, Наровчатском, Сосновоборском и Кузнецком.

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