Жительница Пензы лишилась более 170 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы Криминал

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 37-летняя жительница Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонила злоумышленница, которая представилась сотрудницей банка и предупредила о якобы предпринимаемой некими лицами попытки хищения денег.

«Для обеспечения сохранности денежных средств она предложила назвать реквизиты карты и трехзначный код безопасности», — добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что после выполнения инструкций злоумышленницы с карты жительницы Пензы было похищено 172 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.