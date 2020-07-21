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Житель Сердобска перевел мошенникам 355 тыс. рублей

17:51 | 21.07.2020 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. 38-летний житель города Сердобска Пензенской области перевел мошенникам 355 тыс. рублей, пытаясь предотвратить кражу денег со счета.

Житель Сердобска перевел мошенникам 355 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что кто-то в другом городе предпринял попытку перечислить с его счета 4 тыс. 765 рублей.

«Звонивший пояснил, что действовали мошенники, для предотвращения действий которых необходимо с имеющихся счетов снять деньги и перевести их на счета, которые он укажет. Житель Сердобска, хотя и знал о подобных способах обмана, незнакомцу поверил, снял с кредитной карты 110 тыс. рублей и перечислил эту сумму на счета двух абонентских номеров мобильной связи», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем злоумышленник проинформировал мужчину о якобы совершенной попытке оформить на его имя кредит.

«По его словам, чтобы сумму не перечислили злоумышленникам, нужно самому через банковское приложение оформить кредит и перевести деньги на счета четырех абонентских номеров мобильной связи. Мужчина так и сделал», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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