В Пензе выясняют обстоятельства конфликта, участник которого получил травмы головы Криминал

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в квартире одного из домов на проспекте Строителей в Пензе, участник которого получил травмы головы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчина госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 50-летнего жителя села Константиновка Пензенского района. Он признался в содеянном», — сказали в УМВД.