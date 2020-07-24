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Двое жителей Пензы стали жертвами мошенников при покупке путевок в Крым

13:19 | 24.07.2020 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Двое жителей Пензы лишились около 250 тыс. рублей, попавшись на уловки мошенников при попытке купить путевки в Крым.

Двое жителей Пензы стали жертвами мошенников при покупке путевок в Крым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в начале июля 35-летний мужчина увидел в интернете рекламу санатория в Ялте, перешел по ссылке и оставил заявку.

«Через несколько дней ему позвонила неизвестная женщина, которая предложила заполнить на сайте форму бронирования. После того как житель Пензы указал необходимые данные, на его электронную почту поступило два договора с реквизитами для оплаты. Следуя инструкциям, он через банковское приложение перевел на указанный счет 183 тыс. рублей, а впоследствии обнаружил, что сайт заблокирован», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что аналогичное заявление поступило в правоохранительные органы от 31-летней женщины, которая, намереваясь купить путевку в тот же санаторий, перевела злоумышленникам 63 тыс. рублей, но оплаченные услуги не получила.

«По фактам мошенничества проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

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