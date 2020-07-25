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Сотрудниками пензенского управления СКР с начала года расследовано более 680 дел

14:16 | 25.07.2020 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Более 680 уголовных дел расследовано сотрудниками следственного управления СКР по Пензенской области с начала 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Сотрудниками пензенского управления СКР с начала года расследовано более 680 дел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К уголовной ответственности привлечены лица, совершившие ряд умышленных убийств, вызвавших общественный резонанс. [...] Пресечена преступная деятельность педофилов, растлевавших детей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что окончено производством почти 80 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, в том числе три — об истязании детей.

«Не прекращалась борьба с преступными группами, промышляющими хищением нефтепродуктов на территории области. Одно уголовное дело было направлено в суд, второе в настоящее время находится в производстве. На прежнем уровне остается количество расследованных коррупционных преступлений», — добавляется в сообщении.

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