Сотрудниками пензенского управления СКР с начала года расследовано более 680 дел Криминал

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Более 680 уголовных дел расследовано сотрудниками следственного управления СКР по Пензенской области с начала 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

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«К уголовной ответственности привлечены лица, совершившие ряд умышленных убийств, вызвавших общественный резонанс. [...] Пресечена преступная деятельность педофилов, растлевавших детей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что окончено производством почти 80 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, в том числе три — об истязании детей.

«Не прекращалась борьба с преступными группами, промышляющими хищением нефтепродуктов на территории области. Одно уголовное дело было направлено в суд, второе в настоящее время находится в производстве. На прежнем уровне остается количество расследованных коррупционных преступлений», — добавляется в сообщении.