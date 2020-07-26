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Под Пензой на 30-летнего мужчину завели дело за кражу денег с карты престарелой бабушки

10:30 | 26.07.2020 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в Колышлейском районе Пензенской области после того, как 30-летний мужчина признался в хищении денег с карты своей 88-летней бабушки.

Под Пензой на 30-летнего мужчину завели дело за кражу денег с карты престарелой бабушки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что счет банковской карты пожилой женщины, на который поступает ее пенсия, привязан к номеру телефона дочери», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что мужчина воспользовался этим обстоятельством, а также свободным доступом к телефону матери и перевел себе на карту 9,2 тыс. рублей.

«По словам подозреваемого, бабушка не сразу обнаружила пропажу средств, так как он удалял с телефона SMS-сообщения о проведении операций», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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