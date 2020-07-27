В Пензе в суд направлено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере Криминал

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте передали в суд материалы уголовного дела, возбужденного по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского ЛО МВД России на транспорте, в ноябре 2019 года был задержан молодой человек, имевший при себе 0,91 грамма «скорости».

«У злоумышленника также был обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором он хранил координаты тайников с оптовыми партиями наркотического средства», — добавили в полиции.

В ведомстве уточнили, что при осмотре указанных мест в лесопосадках было обнаружено два свертка с наркотическим средством «скорость» массой около 500 граммов, а при осмотре жилища мужчины — еще более 21 грамма запрещенного вещества и оборудование для его расфасовки.