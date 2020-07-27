Жительница Пензы перевела мошеннику 640 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензы перевела мошеннику 640 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в феврале со страницы неизвестного пользователя соцсети «ВКонтакте» женщина получила предложение заключить договор займа для привлечения инвестиций в бизнес-проект.

«Следуя инструкциям незнакомца, она тремя переводами перечислила 440 тыс. рублей на счет банковской карты, а на следующий день — еще 200 тыс. рублей. Пять дней спустя гражданка обнаружила, что страница этого пользователя в соцсети заблокирована. Только тогда она поняла, что ее обманули», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.