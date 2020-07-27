Аферист, обманувший жителя Колышлейского района, найден в Ростовской области Криминал

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Полицейские установили причастность жителя Ростовской области 1995 года рождения к совершению мошенничества, жертвой которого стал 26-летний мужчина из Колышлейского района Пензенской области, получивший музыкальные колонки и разбитую посуду вместо заказанного через интернет гидрокостюма и ласт для подводного плавания.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он признался в содеянном и пояснил, что необходимое подводное оборудование у него имелось, однако продавать его злоумышленник не собирался. Увидев объявление потерпевшего, он решил обмануть потенциального покупателя», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.