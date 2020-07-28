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В Пензенской области с начала года изъято более 100 фальшивых купюр

11:48 | 28.07.2020 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Более 100 фальшивых купюр изъято в Пензенской области с начала 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области с начала года изъято более 100 фальшивых купюр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отмечается увеличение числа фактов сбыта поддельных денежных купюр, чаще всего номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что злоумышленники в основном расплачиваются поддельными деньгами на рынках, стихийных ярмарках, автозаправочных станциях, в аптеках и небольших магазинах, в которых отсутствуют камеры видеонаблюдения.

В управлении МВД призвали граждан проявлять бдительность и тщательно осматривать получаемые купюры на наличие внешних признаков подделки.

«При обнаружении таких банкнот в своих сбережениях нельзя пытаться их сбыть, так как за подобные деяния ст. 186 УК РФ [«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»] предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. В подобных случаях следует сразу же обратиться в полицию и сообщить об обстоятельствах получения данных денежных средств», — пояснили в пресс-службе.

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