Знакомство с иностранцем в приложении обернулось для жительницы Пензы потерей денег Криминал

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 24-летняя жительница Пензы, лишившаяся около 360 тыс. рублей в результате переписки с иностранцем.

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«По словам женщины, в июне 2020 года в мобильном приложении для знакомства с иностранцами она стала переписываться с человеком, который, по его словам, родился в Соединенных Штатах Америки, а сейчас работает капитаном воздушного судна в Германии. «Пилот» написал, что должен подписать контракт в Индонезии, несвязанный с его профессиональной деятельностью — в сфере строительства. Он пояснил, что этот контракт поможет обеспечить его финансовую независимость, после чего появится возможность создать достойные условия для женщины и ее ребенка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что вскоре новый знакомый попросил одолжить ему 3 тыс. долларов, жительница Пензы согласилась и в течение двух дней перечислила на счет банковской карты 213 тыс. рублей.

«Вскоре виртуальный друг написал, что контракт, для которого ему срочно потребовались деньги, заключен, и предложил назвать контактные данные и номер телефона женщины для доставки денег. На следующий день ей пришло электронное письмо, в котором было указано, что для получения посылки необходимо перевести 2 тыс. долларов на счет банковской карты. Жительница Пензы так и поступила: перечислила 143 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что она осознала обман только тогда, когда ей поступила очередная просьба о переводе денег.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, которые причастны к мошенничеству.