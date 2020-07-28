По факту кражи более 250 тыс. рублей с карты жительницы Пензы возбуждено дело
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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 250 тыс. рублей с банковской карты 33-летней жительницы Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.
«Он сказал, что с карты собеседницы кто-то посторонний пытается похитить деньги и для обеспечения их сохранности следует продиктовать реквизиты и цифровой код подтверждения», — пояснили в полиции.
В пресс-службе добавили, что после передачи этих сведений злоумышленнику женщина обнаружила списание со счета 253 тыс. рублей.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.