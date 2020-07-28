Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования работника организации Криминал

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Бессоновском районе Пензенской области по факту травмирования работника коммерческой организации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 8 июля в поселке Полевом Бессоновского района сотрудники одной из коммерческих организаций Пензенской области, занимающейся обслуживанием нефтепроводов, осуществляли работы по перегрузке емкостей с пенообразователем. В ходе производства работ произошла деформация металлического каркаса одной из емкостей, и отсоединившимся металлическим фрагментом 49-летнему инженеру пожарной охраны данной организации было причинено телесное повреждение, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.