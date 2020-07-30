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Житель Пензы подозревается в краже 13 зонтов

19:56 | 30.07.2020 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1986 года рождения подозревается в краже 13 мужских и женских зонтов из магазина на улице Терновского. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы подозревается в краже 13 зонтов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что в день преступления вместе со знакомым отправился в исправительную колонию, расположенную в районе Гидростроя, чтобы сделать передачу товарищу, отбывающему наказание. Возвращаясь домой, приятели зашли в магазин товаров для дома. Злоумышленник увидел на витрине зонты и решил их похитить. Убедившись, что за его действиями никто из персонала и других посетителей магазина не наблюдает, подозреваемый сложил зонты в рюкзак, а затем прошел мимо кассы, не оплатив товар», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что часть похищенного пензенец продал, а оставшиеся зонты отвез к себе домой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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