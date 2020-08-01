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В Никольске после смерти избитого на улице мужчины возбуждено уголовное дело

10:08 | 01.08.2020 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено в Никольске Пензенской области после смерти мужчины 1973 года рождения, который был избит на улице Победы.

В Никольске после смерти избитого на улице мужчины возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления СКР, установлена причастность к совершению преступления местного жителя 1984 года рождения.

«По данным следствия, вечером 27 июля обвиняемый, проходя по улице Победы города Никольска, столкнулся с потерпевшим. Днем этого же дня между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Вспомнив обиду, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область головы, от которых тот упал на землю. Злоумышленник с места преступления скрылся», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался по пути в больницу.

«Житель Никольска задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу», — пояснили в пресс-службе.

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