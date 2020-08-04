Задержан осужденный, который скрывался 10 лет и за два года ни разу не выходил из квартиры Криминал

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники УФСИН России по Пензенской области задержали в Подмосковье жителя города Каменки 1985 года рождения, который после объявления в федеральный розыск скрывался на протяжении 10 лет и, по его собственному признанию, с 2018-го ни разу не выходил из квартиры даже в подъезд. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

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«Мужчина уклонился от отбывания условного наказания за совершение кражи запчастей со склада мастерской сельскохозяйственного производственного кооператива. Он был объявлен в федеральный розыск в июле 2010 года», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в декабре 2016 года поисками осужденного занялись сотрудники отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Пензенской области, которые установили его местонахождение на территории поселка Лунево Солнечногорского района Московской области, где он и был задержан в съемной квартире.

«На протяжении десяти лет он и его родственники соблюдали все возможные меры конспирации», — отметили в управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время мужчина ожидает этапирования в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания в виде двух лет лишения свободы.