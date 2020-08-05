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Жителя Лунинского района будут судить за смерть мужчины

10:29 | 05.08.2020 | Криминал

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Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1984 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Жителя Лунинского района будут судить за смерть мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 15 июня 2019 года обвиняемый распивал спиртное с родственниками и знакомым в селе Засурском Лунинского района. Через некоторое время его сестра пошла к односельчанину, где у нее произошел конфликт с потерпевшим. Узнав о произошедшем, брат женщины решил разобраться с обидчиком сесты. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес не менее 12 ударов руками и ногами по голове потерпевшего», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в одну из больниц Пензы.

«27 октября 2019 года он скончался от последствий перенесенной травмы головы и развившихся на ее фоне заболеваний», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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