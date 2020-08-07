В Пензенской области вынесен приговор ревнивцу, до смерти избившему жену Криминал

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено жителю села Аргамаково Белинского района Пензенской области, до смерти избившему супругу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что в ночь на 23 марта 2020 года мужчина, находясь у себя дома в селе Аргамаково, в ходе ссоры с супругой, испытывая к ней личную неприязнь, умышленно нанес женщине удар рукой в голову, в результате чего она, потеряв равновесие, упала на пол. Злоумышленника не остановило падение жены, и, подойдя к ней, он нанес последней удар по животу ногой», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что смерть женщины наступила на месте происшествия от тупой травмы живота с разрывом мочевого пузыря, осложнившейся массивной кровопотерей.

«Поводом для совершения преступления послужила ревность, возникшая у мужчины в момент, когда он обнаружил свою супругу с другом семьи по месту жительства последнего», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося двое малолетних детей остались без матери.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказали в пресс-службе.