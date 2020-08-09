Житель Пензы перевел мошеннику почти 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 августа 2020. PenzaNews. 27-летний житель Пензы лишился около 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка, предупредил собеседника о якобы предпринимаемой попытке кражи денег с его карты и предложил зачислить их на резервный счет.

«Следуя указаниям звонившего, мужчина снял через банкомат 107 тыс. рублей и перевел их по указанным реквизитам», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого незнакомец попросил пройти в ближайшее отделение другого банка и оформить кредитную карту.

«Гражданин так и сделал, после чего снял с карты 52 тыс. рублей и внес деньги на счет, названный неизвестным», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что затем злоумышленник рекомендовал пензенцу отправиться в салон сотовой связи и там оформить кредитную карту третьего банка.

«Точно следуя инструкциям звонившего, гражданин после получения кредитной карты снял с нее 90 тыс. рублей и перевел на расчетный счет. Позже он попытался дозвониться незнакомцу, но его телефон оказался отключен. По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в УМВД.