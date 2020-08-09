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Школьник из Пензы попался на уловку афериста при покупке колес для велосипеда

13:30 | 09.08.2020 | Криминал

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Пенза, 9 августа 2020. PenzaNews. 15-летний школьник из Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить колеса для спортивного велосипеда.

Школьник из Пензы попался на уловку афериста при покупке колес для велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, юноша нашел в интернете заинтересовавшее его объявление и в ходе переписки договорился о приобретении товара за 13 тыс. рублей.

«Следуя условиям продавца, который пообещал организовать доставку в случае перечисления доплаты в 800 рублей, подросток перевел со своей банковской карты на счет чужого электронного кошелька 13 тыс. 800 рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

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