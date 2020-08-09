Школьник из Пензы попался на уловку афериста при покупке колес для велосипеда Криминал

Пенза, 9 августа 2020. PenzaNews. 15-летний школьник из Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить колеса для спортивного велосипеда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, юноша нашел в интернете заинтересовавшее его объявление и в ходе переписки договорился о приобретении товара за 13 тыс. рублей.

«Следуя условиям продавца, который пообещал организовать доставку в случае перечисления доплаты в 800 рублей, подросток перевел со своей банковской карты на счет чужого электронного кошелька 13 тыс. 800 рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.