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В Пензе мошенник под видом чиновника мэрии выманил деньги у директора фирмы

14:17 | 10.08.2020 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Директор одной из организаций Пензы попалась на уловку мошенника, который выдал себя за чиновника городской администрации.

В Пензе мошенник под видом чиновника мэрии выманил деньги у директора фирмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник по телефону попросил оказать содействие в организации пошива масок для школьников и волонтеров и предложил встретиться в полдень для обсуждения деталей.

«В 12.15 он снова позвонил и предупредил, что встреча переносится на более позднее время. Также мужчина попросил пополнить баланс абонентских номеров», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина несколькими платежами зачислила на них 10 тыс. рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

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