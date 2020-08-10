В Пензе мошенник под видом чиновника мэрии выманил деньги у директора фирмы Криминал

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Директор одной из организаций Пензы попалась на уловку мошенника, который выдал себя за чиновника городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник по телефону попросил оказать содействие в организации пошива масок для школьников и волонтеров и предложил встретиться в полдень для обсуждения деталей.

«В 12.15 он снова позвонил и предупредил, что встреча переносится на более позднее время. Также мужчина попросил пополнить баланс абонентских номеров», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина несколькими платежами зачислила на них 10 тыс. рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.