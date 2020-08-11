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Под Пензой подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

12:08 | 11.08.2020 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Юноша 2003 года рождения подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в июне 2020 года 17-летний подросток, желая получать доход от незаконного сбыта наркотиков на территории региона, в ходе переписки в интернете получил сведения о местонахождении запрещенного средства», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что днем 21 июля юноша прибыл в Пензенский район, чтобы забрать партию наркотика для дальнейшей фасовки с целью последующего розничного и мелкооптового сбыта, но не смог довести свой умысел до конца, поскольку был задержан полицейскими.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято наркотическое средство массой не менее 29,85 грамма, что является крупным размером», — уточнила Татьяна Махницкая.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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