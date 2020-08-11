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В Пензе руководитель стройкомпании погасил недоимку по налогам после возбуждения дела

13:29 | 11.08.2020 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Генеральный директор одной из строительных компаний Пензы погасил недоимку по налогам после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

В Пензе руководитель стройкомпании погасил недоимку по налогам после возбуждения дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, генеральный директор строительной организации, зная о наличии недоимки по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации и принятии налоговым органом мер по ее принудительному взысканию, организовал направление в адрес контрагентов писем о перечислении денежных средств, минуя расчетные счета возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в период с октября 2019 года по апрель 2020-го таким образом было сокрыто 4 млн. рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки.

«В рамках расследования уголовного дела следователями предприняты исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, в результате которых руководитель строительной организации полностью погасил имевшуюся недоимку», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено, поскольку он активно содействовал расследованию налогового преступления и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме.

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