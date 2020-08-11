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Жителя Пензы обманули на 105 тыс. рублей при покупке масок

15:59 | 11.08.2020 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с продажей защитных масок, в результате которого житель Пензы лишился 105 тыс. рублей.

Жителя Пензы обманули на 105 тыс. рублей при покупке масок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, связался с представителем компании-продавца и договорился о покупке на сумму более 52 тыс. рублей.

«Продавец прислал реквизиты для оплаты. Покупатель перечислил всю сумму, после чего ему позвонил менеджер, который сказал, что оплата не прошла и необходимо повторить платеж», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пензенец вновь перечислил необходимую сумму.

«До сих пор маски не получены, сотовый телефон менеджера не отвечает, а сайт заблокирован», — сказали в полиции, отметив, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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