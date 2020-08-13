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Житель Мордовии задержан за стрельбу в воздух во дворе жилого дома в Пензе

13:55 | 13.08.2020 | Криминал

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Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Мордовии 1992 года рождения за стрельбу в воздух во дворе одного из жилых домов на улице Одесской в Пензе в ночное время.

Житель Мордовии задержан за стрельбу в воздух во дворе жилого дома в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает «МВД медиа», он и еще двое мужчин находились вблизи отечественного автомобиля, в багажнике которого были обнаружены более 500 светошумовых патронов и охолощенный автомат, не являющийся огнестрельным оружием.

По словам задержанного, он приехал в Пензу с друзьями с целью продажи автомашины, однако сделка не состоялась, а хулиганский поступок совершил, не осознавая его противоправный характер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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