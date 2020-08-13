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Бухгалтер проведет три года в колонии за хищение 7 млн. рублей у пензенской компании

16:39 | 13.08.2020 | Криминал

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Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым экс-бухгалтер ЗАО «Фирма «Юмирс» Олеся Макарова проведет три года в исправительной колонии общего режима за хищение путем обмана более 7 млн. рублей, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Бухгалтер проведет три года в колонии за хищение 7 млн. рублей у пензенской компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что Олеся Макарова, работая в должности бухгалтера ЗАО «Фирма «Юмирс» в период с 4 апреля 2014 года по 23 ноября 2018-го ежемесячно вносила в списки перечисляемой в банк заработной платы завышенную сумму своей зарплаты, которые вместе с платежными поручениями, заверенными электронными подписями генерального директора и главного бухгалтера организации, не осведомленных о ее преступном умысле, направляла в банк», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что кредитно-финансовое учреждение в автоматическом режиме переводило указанные суммы на карту злоумышленницы, которая распорядилась деньгами по своему усмотрению.

«Мошенница вину в совершении преступления признала в полном объеме», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что приговором суда первой инстанции гражданский иск представителя потерпевшего о компенсации материального вреда был удовлетворен частично за вычетом суммы в 85 тыс. рублей, добровольно выплаченной бывшей сотрудницей.

«Не согласившись с приговором суда, [Олеся] Макарова в своей апелляционной жалобе указала на чрезмерную суровость назначенного ей наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора и с учетом обстоятельств преступления сочла приговор законным, назначенное осужденной наказание — справедливым. Апелляционная жалоба осужденной оставлена без удовлетворения», — говорится в тексте.

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