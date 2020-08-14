В Пензе завершено расследование дела о распространении вредоносных компьютерных программ Криминал

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, а также в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, представители управления «К» МВД России, ФСБ России и их коллеги из региональных подразделений данных ведомств при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников в Пензе в декабре 2019 года.

«В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны и другие носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сказала она, добавив, что у одного из злоумышленников был найден мефедрон.

Ирина Волк пояснила, что, по версии следствия, один из мужчин в начале 2019 года написал программу для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации интернет-пользователей, в том числе возможности копирования логинов и паролей при совершении электронных платежей.

«Распространением хакерской программы в теневом сегменте интернета занимались двое сообщников программиста. Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации. Общение между ними происходило через мессенджеры и электронные почтовые ящики», — отметила официальный представитель МВД России.

Она уточнила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.