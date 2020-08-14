В Пензе возбуждено уголовное дело по факту получения работником пивзавода химических ожогов Криминал

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту получения работником пивзавода химических ожогов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 11 июля 2020 года слесарь варочного цеха одного из пивоваренных заводов осуществлял работы без средств индивидуальной защиты: он высыпал из мешка в бак раздачи концентрированных растворов с водой кристаллическую щелочь. В результате работник получил химический ожог лица, шеи, глаз, ног и рук, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что травмирование 27-летнего мужчины стало возможным вследствие допущенных нарушений правил охраны труда.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — добавила Татьяна Махницкая.